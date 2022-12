20 dicembre 2022 07:24

L'Argentina campione del mondo è rientrata a Buenos Aires: via alla festa

L'aereo con a bordo l'Argentina campione del mondo è rientrato dal Qatar all'aeroporto internazionale Ezeiza di Buenos Aires alle 2:40 ora locale (le 6:40 in Italia). I giocatori passeranno ora la notte presso il complesso di allenamento della Federcalcio argentina (Afa) vicino all'aeroporto, dove migliaia di tifosi li stanno aspettando. Inizieranno quindi un tour del centro della capitale argentina, con milioni di persone attese per le strade in quello che è un giorno festivo