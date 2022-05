28 maggio 2022 14:54

Bimbi costretti a cantare l'inno della Roma a scuola, rivolta dei laziali

La vittoria della Roma in Conference League arriva anche in una scuola elementare romana e suscita polemiche. I piccoli alunni della Caterina Usai di Roma, in zona Talenti, sarebbero stati costretti a intonare l'inno della squadra in classe dalla maestra. Ma tra di loro non c'erano solo piccoli tifosi giallorossi, bensì anche laziali, i cui genitori hanno scatenato una bagarre non ritenendo giusto il gesto della docente. Un alunno biancoceleste sarebbe addirittura scoppiato in lacrime mentre cantava il celebre inno di Antonello Venditti con tanto di karaoke per far ripetere ai piccoli alunni il testo.