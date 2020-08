Formula 1, GP 70° anniversario: Verstappen batte Hamilton di strategia

Per la prima volta nel corso del 2020, in Formula 1 non vince la Mercedes. Il Gran Premio del 70° anniversario Silverstone va infatti alla Red Bull di Verstappen. L'olandese sfrutta nel migliore dei modi la strategia di partire con gomma hard e precede Hamilton e Bottas. Quarto Leclerc, autore di una grande gara e con una sola sosta sulla sua Ferrari. Vettel si gira al via e chiude 12°.