Formula 1: ad Abu Dhabi pole di Verstappen, Leclerc partirà 12esimo

E' di un super Max Verstappen l'ultima pole position della stagione 2020 di Formula Uno. Ad Abu Dhabi il pilota olandese beffa al fotofinish le due Mercedes che prima con Lewis Hamilton e poi con Valtteri Bottas avevano pregustato la pole numero 17 (su 17 GP in calendario) per i motorizzati Mercedes. Leclerc conquista il nono posto in griglia, ma a causa di una penalità partirà dalla dodicesima al fianco del compagno di quadra Vettel.