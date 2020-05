Figc: "Avanti campionati di Serie A, B e C, stop ai Dilettanti"

Stop ai campionati di calcio dei Dilettanti, avanti quelli delle leghe di serie A, B e C. E' quanto ha deliberato il consiglio federale della Figc. L'obiettivo del presidente Gravina è quello di concludere sul campo tutti i tornei e, per la massima serie, evitare di dover ricorrere ai playoff, che resteranno una soluzione d'emergenza nel caso vengano a mancare i tempi tecnici per disputare tutte le partite.