F1 Silverstone: Hamilton vince con i brividi, terzo Leclerc

E' Lewis Hamilton a vincere il GP di Gran Bretagna a Silverstone. Il britannico, al terzo successo in quattro gare stagionali, arriva al traguardo con l'anteriore sinistra bucata davanti alla Red Bull di Max Verstappen. Terzo posto per la Ferrari di Charles Leclerc che sfrutta i problemi dell'altra Mercedes di Bottas per salire sul podio. A punti anche l'altra SF1000 di Sebastian Vettel che ha chiuso al decimo posto.