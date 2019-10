F1 Messico: Verstappen in pole, le Ferrari devono accodarsi

Max Verstappen partirà in pole position nel GP del Messico. Il pilota Red Bull ha dominato le qualifiche, chiudendo in 1'14''758 e tenendosi alle spalle entrambe le Ferrari di Leclerc e Vettel. Quarto tempo per la Mercedes di Hamilton, che domenica ha la possibilità di conquistare il sesto titolo iridato. Sesto Bottas con l'atra Mercedes, finito pesantemente a muro nel finale del Q3, fortunatamente senza conseguenze.