F1 Messico: trionfa Hamilton, ma la festa è rimandata

Lewis Hamilton ha vinto il GP del Messico e conquistato il decimo successo stagionale in Formula 1. Il britannico ha sfruttato al meglio la strategia del box Mercedes per tenersi alle spalle la Ferrari di Vettel e l'altra W10 di Bottas e ha messo un altro tassello per la conquista del sesto titolo iridato: gli basterà un 9° posto ad Austin per laurearsi campione. Ai piedi del podio il poleman Leclerc, davanti alle due Red Bull.