F1, Gp di Monza: impresa di Gasly, fuori entrambe le Ferrari 

Prima vittoria nel Mondiale di F1 per Pierre Gasly che vince il Gran Premio d'Italia dopo la sospensione con la bandiera rossa a causa dell'incidente di Charles Leclerc. Miracolosamente illeso il monegasco, ko per noie ai freni l'altro ferrarista Sebastian Vettel. Hamilton rimonta fino alla settima posizione dopo essere stato penalizzato per una sosta con corsia box chiusa. Sul podio con Gasly, Carlos Sainz secondo e Lance Stroll terzo.