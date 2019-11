F1 Brasile, Vertstappen in pole position davanti a Vettel

Pole position per Max Verstappen a Interlagos. Il pilota della Red Bull, che ha fatto fermare il cronometro sull'1:07.508, scatterà davanti a tutti nel GP del Brasile di Formula 1 grazie ai 123 centesimi di vantaggio su Sebastian Vettel (Ferrari). Quarto tempo per Charles Leclerc che, però, scatterà 14° per aver sostituito la Power Unit della sua Rossa. Seconda fila tutta Mercedes con Hamilton e Bottas.