F1 Australia: Hamilton in pole, dominio Mercedes

Lewis Hamilton riparte dominando e centra la prima pole della stagione nel GP d'Australia. Il pilota Mercedes ha chiuso con un super 1'20''486, tenendosi alle spalle l'altra Freccia d'Argento di Bottas, per appena 112 millesimi. Alle loro spalle il vuoto: 3° crono per la Ferrari di Vettel (+ 0''702), 5° per quella di Leclerc (+ 0''956), scalzato nel finale anche dalla Red Bull di Verstappen (+ 0''834), che gli ha strappato la seconda fila.