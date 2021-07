Europei, Uefa blocca i biglietti inglesi per la sfida con l'Ucraina

Getty Images

L'Uefa ha vietato la vendita di nuovi biglietti per il match Inghilterra-Ucraina annullando tutti i tagliandi venduti nel Regno Unito. Ciò per bloccare la trasferta dei tifosi inglesi in occasione dell'incontro degli Europei previsto per il 3 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. "Blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti e l'annullamento dei tagliandi venduti dal 28 giugno", si legge in una nota.