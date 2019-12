Europei Nuoto: Paltrinieri e Panziera d'oro, Ilaria Bianchi d'argento

Un Gregorio Paltrinieri regale si prende la medaglia d'oro agli Europei di nuoto in vasca corta, dominando i 1.500 stile libero: il suo tempo di 14:17.14 è inarrivabile per Christiansen, secondo e crollato dopo i 1300, e Aubry terzo. Oro anche per una splendida Margherita Panziera nei 200 metri dorso: per lei il crono di 2:01.45 (anche record italiano), battute l'ucraina Zevina e l'olandese Toussaint. Argento per Ilaria Bianchi nei 200 farfalla.