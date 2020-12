Europa League, Sparta Praga-Milan 0-1: rossoneri primi nel gruppo

Il Milan ha battuto 1-0 lo Sparta Praga in trasferta chiudendo in testa il gruppo H di Europa League e qualificandosi ai sedicesimi di finale. Ai rossoneri, già qualificati e mandati in campo da Pioli con le seconde linee, è bastata la giocata di Hauge al 23', bravo a costruirsi il destro vincente all'angolino. La reazione dei cechi non ha portato pericoli per Tatarusanu con lo Sparta rimasto in dieci nel finale per l'espulsione di Plechaty.