Europa League, Siviglia-Roma 2-0: gli andalusi volano ai quarti

Il Siviglia batte 2-0 la Roma nel campo neutro di Duisburg e vola ai quarti di finale di Europa League. Entrambi i gol arrivano in un primo tempo dominato dagli spagnoli con Reguilon (22') ed En-Nesyri (44'). I giallorossi non si rendono quasi mai pericolosi e chiudono la gara con appena un tiro in porta in 90'. Nel finale c'è anche il rosso diretto per Mancini. Gli uomini di Lopetegui affronteranno la vincente tra Wolverhampton e Olympiakos.