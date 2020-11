Europa League, Roma show: 5-0 con il Cluj 

Seconda vittoria in Europa League per la Roma, che all'Olimpico travolge 5-0 il Cluj e si porta in vetta al girone con 7 punti. Partita senza storia: i giallorossi, dopo 34 minuti, sono già sul 3-0 grazie ai gol di Mkhitaryan, in gol dopo 58 secondi, Ibanez (24’) e Borja Mayoral, che trova al 34’ e all’84’ la sua prima doppietta in giallorosso. All’89’, arriva il quinto gol con Pedro, che entra nella ripresa e chiude i giochi.