Europa League, Roma-Gent 1-0: decide il primo gol di Carles Perez

La Roma batte 1-0 il Gent nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League e mette il primo tassello per il passaggio agli ottavi. Alla squadra di Fonseca basta il gol al 13' di Carles Perez, alla sua prima rete in maglia giallorossa nella serata del suo debutto da titolare. Nonostante una grande sofferenza, specialmente nella ripresa, la Roma conquista dunque il primo round e può respirare dopo un periodo negativo. Ritorno tra 7 giorni in Belgio.