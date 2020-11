Europa League, Rijeka-Napoli 1-2: rimonta azzurra con Demme e autogol

Getty Images

Il Napoli, pur non giocando la sua miglior partita, conquista un’importante vittoria per 2-1 in casa del Rijeka, nella terza giornata del Gruppo F di Europa League. Muric porta avanti i croati al 13’, gli uomini di Gattuso la ribaltano grazie alla zampata di Demme al 43’ e a un autogol di Braut al 62’. La vittoria consente ai partenopei di agganciare Az Alkmaar e Real Sociedad in testa al girone, a quota 6.