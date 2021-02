Europa League, Napoli-Granada 2-1: Gattuso fuori ai sedicesimi

Getty Images

Vittoria amara per il Napoli in Europa League. Nel ritorno dei sedicesimi di finale la squadra di Gattuso batte 2-1 il Granada, ma non riesce a ribaltare il risultato dell'andata ed esce dal torneo. Al Maradona niente impresa per gli azzurri. Nel primo tempo Zielinski (3') sblocca subito la gara, poi Montoro (25') pareggia e complica tutto. Nella ripresa il Napoli infatti va ancora a segno con Ruiz (59'), ma non basta per la qualificazione.