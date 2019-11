Europa League, Moenchengladbach-Roma 2-1: giallorossi beffati al 95'

Tonfo Roma in Europa League. Nella quarta giornata del Gruppo J la squadra di Fonseca perde 2-1 col Borussia M'Gladbach e si fa raggiungere in classifica dai tedeschi a quota 5 punti, complicando i piani per il passaggio del turno. Nel primo tempo i tedeschi sbloccano la gara grazie a un'autorete di Fazio (35'), poi in centrale argentino pareggi ai conti al 64'. Nel recupero il gol di Thuram (95') che beffa i giallorossi.