Europa League: Ludogorets-Inter 0-2, Eriksen e Lukaku ipotecano gli ottavi

Nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, l'Inter batte 2-0 il Ludogorets e ipoteca il passaggio agli ottavi. Nel primo tempo doppia chance per Biraghi in entrambe le occasioni servito da Moses. Nella ripresa dopo il palo di Sanchez (50'), sale in cattedra Eriksen: il danese impegna Iliev (63'), trova il primo gol in nerazzurro (71') e colpisce una traversa (73'). Al 95' rigore vincente di Lukaku. Tra 7 giorni il ritorno a San Siro.