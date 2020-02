Europa League, Inter-Ludogorets 2-1: i nerazzurri volano agli ottavi

Dopo il 2-0 in Bulgaria, l'Inter batte anche al ritorno 2-1 il Ludogorets e si qualifica per gli ottavi di Europa League. In un San Siro deserto per via dell'allarme coronavirus sono gli ospiti a sbloccare la gara con Cauly (26'). I nerazzurri si scuotono subito e trovano il pari con Biraghi al 31' (con la deviazione di Terziev) e vanno avanti al 48' con un gollonzo di Lukaku, che segna di testa da terra. Nella ripresa legni di Sanchez e del belga.