Europa League: Inter con Rangers o Bayer, Roma con Wolverhampton o Olympiacos

Ecco il tabellone dei quarti e delle semifinali di Europa League per le italiane: l'Inter, se dovesse superare l'ostacolo Getafe agli ottavi (si giocherà in campo neutro in Germania), sfiderà la vincente di Rangers-Bayer Leverkusen (1-3 all'andata). Per la Roma, sempre in caso di vittoria contro il Siviglia, ci saranno Wolverhampton o Olympiacos (1-1 all'andata). L'Europa League ripartirà il 5 agosto e si concluderà il 21.