Euro 2020, fonti Italia: "Dalla squadra nessuna richiesta di inginocchiarsi"

Da parte della Nazionale di calcio italiana "non è giunta alcuna richiesta o segnalazione di volontà di inginocchiarsi prima della sfida contro l'Austria". E' quanto riferisce una fonte dirigenziale della squadra agli Europei. "Se però troveremo nel prosieguo una squadra che ha questa volontà, il gruppo degli Azzurri si unirà per solidarietà e sensibilità, pur mantenendo la convinzione che la lotta al razzismo vada combattuta in un altro modo".