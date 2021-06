Euro 2020, dramma a Wembley: tifoso inglese cade dagli spalti, è grave

Un tifoso inglese è stato ricoverato all'ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto dagli spalti di Wembley appena dopo il calcio d'inizio di Inghilterra-Croazia, sfida di Euro 2020. La Uefa sta investigando per far luce sull'accaduto, confermato da un portavoce per la sicurezza dell'impianto: "Lo spettatore è stato soccorso sul posto prima di essere trasportato all'ospedale in situazioni piuttosto serie".