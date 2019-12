Doping Russia, Putin: "No a sanzioni collettive, faremo ricorso"

Il presidente russo, Vladimir Putin, al termine del vertice sull'Ucraina a Parigi, critica il bando della Russia da Olimpiadi e Mondiali deciso dalla Wada, l'agenzia mondiale antidoping. "La cosa più importante è che ogni sanzione, come avviene dai tempi del diritto romano, sia individuale" per fatti commessi "da questa o quell'altra persona", ha spiegato, annunciando che Mosca farà ricorso. "Non possono esserci sanzioni collettive".