De Rossi dice addio al calcio giocato, la sua storia dai 5 ai 35 anni

Diciotto lunghissimi anni trascorsi a combattere e a difendere i colori giallorossi della Roma, squadra di cui fin da bambino è stato tifoso per poi prenderne in mano le chiavi del centrocampo e diventare una vera e propria bandiera; poi la parentesi al Boca Juniors fino all'annuncio definitivo: a 36 anni Daniele De Rossi dice addio al calcio giocato.

Nato a Ostia il 24 luglio 1983, Daniele si lega ancora giovanissimo alla Roma, squadra con la quale esordirà a soli 18 anni. La sua avventura in giallorosso continuerà fino al 2019, dopo aver fatto registrare oltre 600 presenze e più di 60 reti, al quale si aggiunge il successo con l'Italia di Marcello Lippi durante i Mondiali 2006.

Infine la breve esperienza al Boca Juniors, squadra per la quale il centrocampista ha speso parole di grande affetto. "Non pensavo di poter amare un club tanto quanto la Roma. Una parte del mio cuore rimane qui - ha detto De Rossi durante l'ultima conferenza stampa - Non ho avuto problemi fisici, voglio solo tornare a Roma dalla mia famiglia. È una situazione che va avanti da ottobre. Mia figlia maggiore è rimasta in Italia, E una ragazza ha bisogno di suo padre vicino. Potrebbe essere in pericolo e devo avvicinarmi".