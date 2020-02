Coronavirus, la Lega serie A al governo: "Gare a porte chiuse"

Il presidente della Lega calcio di serie A, Paolo Dal Pino, ha inviato una lettera al governo per chiedere che, nelle zone considerate a rischio coronavirus, le gare di calcio non vengano sospese, ma disputate a porte chiuse. Il motivo è un "calendario già saturo di impegni" e la necessità che le competizioni si concludano "entro il 24 maggio per l'avvio dei prossimi Europei".

