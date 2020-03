Coronavirus, cancellata la Maratona di Roma

La Maratona di Roma è stata annullata per l'emergenza coronavirus. "Questo è il messaggio che non avremmo mai voluto scrivere ma purtroppo, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso e in base a quanto stabilito nel decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, l'ACEARunRomeTheMarathon del 29 Marzo è stata cancellata", si legge sul profilo Facebook dell'evento. Rinviata a data da definire anche la Stramilano 2020 prevista il 22 marzo.

