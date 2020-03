Coronavirus, anche lo juventino Dybala è positivo

"Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti". Con un post in tre lingue (anche in spagnolo e in inglese), Paulo Dybala ha annunciato di essere positivo al coronavirus e con lui la fidanzata. L'argentino è asintomatico. In casa Juve è il terzo caso dopo Rugani e Matuidi.