Cori razzisti, Balotelli: "Chi nega l'evidenza non è vero uomo"

"Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarieta' avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi.. grazie di cuore. Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l'evidenza". Lo scrive Mario Balotelli sul proprio profilo Instagram a poche ore dagli insulti razzisti ricevuti al 'Bentegodi' durante Verona-Brescia, gara vinta 2-1 dagli scaligeri.