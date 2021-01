Coppa Italia, Sassuolo-Spal 0-2: De Zerbi fuori agli ottavi

Sarà la Spal di Pasquale Marino la sfidante della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. I ferraresi hanno eliminato a sorpresa il Sassuolo di De Zerbi andando a vincere 2-0 in trasferta al Mapei Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato, l'espulsione di Djuricic al 47' ha cambiato le carte in tavola. Immediato il vantaggio della Spal al 49' con Missiroli, poi il raddoppio di Dickmann al 58' ha chiuso la contesa. Due pali per il Sassuolo.