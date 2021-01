Coppa Italia: Napoli-Spezia 4-2, azzurri sono l'ultima semifinalista

Il Napoli è l'ultima semifinalista di Coppa Italia. Al San Paolo gli azzurri hanno travolto 4-2 lo Spezia, vendicando la clamorosa sconfitta in campionato del 6 gennaio. Gara senza storia e pratica chiusa in 40': Koulibaly di tacco rompe l'equilibrio al 5', Lozano raddoppia al 20', Politano cala il tris al 30', poi il poker di Elmas. Gyasi (70') e Acampora (73') rendono meno amaro il passivo. In semifinale c'è l'Atalanta (3-10 febbraio).