Coppa Italia, Napoli-Empoli 3-2: Gattuso fatica, ma vola ai quarti

Ansa

Missione compiuta per il Napoli in Coppa Italia. Allo stadio Maradona la squadra di Gattuso soffre, ma batte l'Empoli 3-2 e vola ai quarti di finale, dove dovrà incontrerà la vincente di Roma-Spezia. Di Lorenzo (18') sblocca la gara di testa, poi Bajrami (33') pareggia con un bel destro e Lozano (38') riporta avanti gli azzurri. Dopo una nuova prodezza di Bajrami (68'), nella ripresa tocca a Petagna (77') chiudere la gara in mischia.