Coppa Italia, Juventus-Roma 3-1: bianconeri in semifinale

La Juventus batte 3-1 la Roma e vola in semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà la vincente di Milan-Torino. I bianconeri la chiudono già nel primo tempo annientando la Roma con le reti di Cristiano Ronaldo, Bentancur e Bonucci. Nella ripresa i giallorossi accorciano con autogol di Buffon su tiro di Under e mettono apprensione agli uomini di Sarri, ma non concretizzano e salutano la competizione.