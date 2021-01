Coppa Italia, Juventus-Genoa 3-2: il baby Rafia porta Pirlo ai quarti

lapresse

La Juventus stacca il pass per i quarti di Coppa Italia dove attende la vincente di Sassuolo-Spal. All'Allianz Stadium i bianconeri, con diversi giovani in campo, hanno battuto 3-2 il Genoa dopo i tempi supplementari. Kulusevski sblocca la gara dopo 2' e regala a Morata il pallone del 2-0 (23'). Czyborra accorcia in tuffo di testa (28'), Pjaca prende la traversa (53') e Melegoni trova il pari (74'). Al 104' Rafia decide il match.