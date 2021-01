Coppa Italia: Inter-Milan 2-1, Eriksen al 97' porta Conte in semifinale

Getty Images

L'Inter è la prima semifinalista di Coppa Italia. I nerazzurri hanno battuto 2-1 in rimonta il Milan. Ibrahimovic sblocca la sfida al 31', poi nel finale di tempo sono scintille con Lukaku ed entrambi vengono ammoniti. Lo svedese al 58' si fa cacciare per doppio giallo e la squadra di Conte rientra in partita con un rigore di Lukaku (71'). Nel recupero (10') per l'infortunio all'arbitro, una splendida punizione di Eriksen al 97' vale la qualificazione.