Coppa Italia, colpaccio della Ternana: Bologna battuto 5-4

Getty Images

E' una partita indimenticabile quella del Dall'Ara di Bologna: a strappare la qualificazione per i 16esimi di Coppa Italia è la Ternana. In vantaggio 5-1, i ragazzi di Lucarelli si fanno rimontare da un Bologna irriconoscibile per i primi 60 minuti. La risposta però si ferma fino al 5-4, con i rossoblù che sfiorano solo una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso. La squadra di Mihajlovic è eliminata.