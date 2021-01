Coppa Italia, Atalanta-Cagliari 3-1: nerazzurri ai quarti

Tutto facile per l'Atalanta in Coppa Italia. Al Gewiss Stadium la squadra di Gasperini domina, batte il Cagliari 3-1 e stacca il pass per i quarti di finale, dove affronterà la vincente di Lazio-Parma. Nel primo tempo Miranchuk (43') sblocca la gara con una girata in area. Nella ripresa Sottil (55') pareggia al primo tiro in porta dei sardi, ma Muriel (61') e Sutalo (64') ristabiliscono subito le distanze e chiudono la gara.