Coppa del mondo di Sci, trionfa Paris: vince la discesa di Garmisch

Ansa

Dominik Paris trionfa nella discesa di Coppa del mondo di sci a Garmisch, in Germania. Il meranese si è imposto con il tempo di 1:33.81 con un vantaggio di 37 centesimi sullo svizzero Beat Feuz e 40 sull’austriaco Matthias Mayer. Paris era tornato sul podio dopo il grave infortunio dello scorso anno con un terzo posto nella prima discesa sulla pista austriaca di Kitzbuehel. Per lo sci azzurro ottime notizie in vista dei Mondiali di Corrina, al via lunedì 8.