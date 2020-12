Codiv, due campioni della Premier League piegati dal virus: "Vomito e piaghe in bocca, è brutale"

Tgcom24

La loro squadra è stata tra le più colpite dal coronavirus della Premier League: in 10, tra rosa e staff, del Newcastle sono risultati positivi al Covid, ma per il capitano Jamaal Lascelles e per Allan Saint-Maximin, a un mese dallo stop per positività al Covid-19, la guarigione sembra lontana. E l'essere dei campioni, atletici e giovani, non sembra aver giovato loro, che hanno giocato la loro ultima partita contro il Chelsea il 21 novembre. Poi i sintomi: vomito, piaghe, ulcere alla bocca, odori e sapori persi... E un mese dopo? "Fanno una passeggiata di mezz’ora e vogliono tornare a letto subito: è brutale", racconta l'allenatore Steve Bruce.