Champions, Lione-Juventus 1-0: a Torino servirà la rimonta

Sconfitta per la Juventus nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: i bianconeri sono stati battuti 1-0 dal Lione in terra francese, complicando il passaggio del turno. La rete decisiva per gli uomini di Garcia è arrivata al 31' con Tousart, bravo ad infilare in porta l'assist del talento Aouar approfittando della momentanea assenza di De Ligt per infortunio. La reazione bianconera arriva nel finale, ma non porta al pareggio.