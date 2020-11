Champions League, Liverpool-Atalanta 0-2: la Dea domina ad Anfield

Impresa dell'Atalanta che ha battuto 2-0 il Liverpool ad Anfield nella quarta giornata di Champions League. I nerazzurri di Gasperini hanno vendicato la sconfitta di Bergamo dominando la sfida in Inghilterra per larghi tratti e chiudendola nel giro di quattro minuti a metà ripresa. Prima Ilicic in spaccata al 60' ha sfruttato l'assist di Gomez, poi al 64' è toccato a Gosens il pallone del raddoppio. Nerazzurri a quota sette punti nel gruppo D.