Champions League, Juve-Ferencvaros 2-1: Pirlo agli ottavi grazie a Morata

Obiettivo centrato per la Juve in Champions League. Nel quarto turno del Gruppo G gli uomini di Pirlo battono il Ferencvaros 2-1 in rimonta e conquistano il pass per gli ottavi di finale con due gare d'anticipo. All'Allianz Stadium i bianconeri partono male, poi reagiscono e centrano l'obiettivo. Uzuni (19') sblocca la gara con una zampata, poi Ronaldo (35') pareggia i conti con un sinistro a fil di palo e Morata (92') ribalta il risultato di testa.