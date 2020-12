Champions League, gli ottavi: Porto-Juve, Atalanta-Real e Lazio-Bayern

sportmediaset

La Juventus sorride dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Pirlo, che giocherà la prima in trasferta, ha evitato l'Atletico e le tedesche e affronterà infatti il Porto. Qualificazione in salita invece per Lazio e Atalanta, che non erano teste di serie: i biancocelesti sfideranno i campioni in carica del Bayern Monaco, mentre la squadra di Gasperini affronterà il Real Madrid.