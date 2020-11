Champions League, Ferencvaros-Juventus 1-4: si sblocca anche Dybala

La Juventus batte 4-1 il Ferencvaros e consolida il secondo posto nel Gruppo G di Champions League alle spalle del Barcellona. I bianconeri dominano a Budapest, trascinati da Morata: lo spagnolo mette a referto un gol per tempo, poi esce per far spazio a Dybala, che trova il suo primo gol stagionale. Il risultato finale è confezionato dall'autorete di Dvali prima e dal gol della bandiera di Boli poi.