Champions: il Real batte l'Inter 3-2, il Liverpool affonda l'Atalanta

Nella terza giornata di Champions League, l'Inter perde 3-2 a Madrid per mano del Real. I nerazzurri di Conte, sotto di due reti nel primo tempo (Benzema e Ramos), trovano il pari grazie alle reti di Lautaro Martinez (35') e Perisic (68'). All'80' arriva però il gol-vittoria del Real di Rodrygo. Serata da dimenticare anche per l'Atalanta, travolta 5-0 in casa dal Liverpool (tripletta di Jota e gol di Salah e Manè).