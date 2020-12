Champions, Dortmund-Lazio 1-1: Immobile risponde nella ripresa a Guerreiro

Al Signal Iduna Park la Lazio sciupa la prima occasione per strappare il pass per gli ottavi di Champions League. I biancocelesti agguantano comunque l’1-1 contro il Borussia Dortmund: dopo il vantaggio di Guerreiro al 44’, la formazione di Simone Inzaghi pareggia i conti al 67’ con il rigore trasformato da Immobile (fallo di Schulz su Milinkovic-Savic). Alla Lazio basterà non perdere martedì prossimo in casa contro il Bruges per qualificarsi.