Champions, Barcellona-Psg 1-4: show di Mbappé, tripletta per ribaltare Messi

Ansa

Trionfo del Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: la squadra di Pochettino si è imposta 4-1 in casa del Barcellona, ipotecando il passaggio del turno. Successo in rimonta per i parigini trascinati da Kylian Mbappé che, dopo il vantaggio su rigore di Messi al 27', si è preso la scena spazzando via i blaugrana siglando una tripletta (32', 65' e 85') intervallato dal colpo di testa vincente di Kean (70').