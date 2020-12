Caso Suarez, pm: dirigenti Juve attivati per "accelerare" pratica

Per Raffaele Cantone, procuratore a Perugia, a settembre "la Juventus si è attivata, anche ai massimi livelli istituzionali, per 'accelerare' il riconoscimento della cittadinanza italiana per Suarez". Si prospettano nuove "ipotesi di reato a carico di soggetti diversi dagli appartenenti all'università", scrive Cantone. Sospesa dall'esercizio del pubblico ufficio la rettrice dell'Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli.